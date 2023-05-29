News More News
premium-icon
ago football Edit

DE Keona Wilhite talks priorities after official visit to UCLA

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Three-star defensive end Keona Wilhite left his weekend official visit to UCLA with a sense of the Bruins’ “strong family vibe” between the players and coaches.

“When they interacted with each other, you can see that there's a strong bond between them,” Wilhite told Bruin Blitz on Monday.

The Tucson (Ariz.) Salpointe product was part of a big recruiting weekend with 2024 visitors that included four-star teammate Elijah Rushing, who left Westwood impressed with the program’s “NFL environment.”

Wilhite, like Rushing, said his strongest connection on the staff is with UCLA outside linebackers/defensive line coach Ikaika Malloe, who offered him a scholarship April 21.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}