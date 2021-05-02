BruinBlitz - Defensive Back Quick Clip

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football
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Defensive Back Quick Clip
Rick Kimbrel
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BruinBlitz
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In this clip, we see UCLA's defensive backs do some sled work. Enjoy!
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