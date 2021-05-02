 BruinBlitz - Defensive Back Quick Clip
News More News
{{ timeAgo('2021-05-02 11:12:22 -0500') }} football Edit

Defensive Back Quick Clip

Rick Kimbrel • BruinBlitz
Publisher
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1JvY2JkVWc0ODBNP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50JmFtcDth dXRvcGxheT0xJz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

In this clip, we see UCLA's defensive backs do some sled work. Enjoy!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u ZXdzL2RlZmVuc2l2ZS1iYWNrLXF1aWNrLWNsaXAiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0 aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJz Y3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgi c2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0 aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhh dmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlp bWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2Vy dEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+ CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29t L3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWNsYS5yaXZh bHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmRlZmVuc2l2ZS1iYWNrLXF1aWNrLWNsaXAmYzU9 MjAyMjczMzE1OSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3Jp cHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=