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Local DE Anthony Jones among first 2026 recruits to hear from UCLA staff

Anthony Jones
Anthony Jones (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

When the clock struck midnight Saturday, that signaled the start for coaches around the country to begin directly contacting 2026 recruits.

Among UCLA’s first targets was Irvine (Calif.) Crean Lutheran defensive end Anthony Jones.

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