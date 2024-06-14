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OLB Cyrus Polu sets official visit to UCLA
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
Cyrus Polu, a 2025 outside linebacker at St. George (Utah) Desert Hills, will be among the official visitors at UCLA early next week.
Polu, who is currently on an official at Brigham Young, does not have an offer from the Bruins.
Polu told Bruin Blitz late Thursday evening that the UCLA staff has been in contact “on and off” for roughly a year.
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