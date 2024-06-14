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OLB Cyrus Polu sets official visit to UCLA

Cyrus Polu will be among the official visitors at UCLA starting Monday.
Cyrus Polu will be among the official visitors at UCLA starting Monday. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Cyrus Polu, a 2025 outside linebacker at St. George (Utah) Desert Hills, will be among the official visitors at UCLA early next week.

Polu, who is currently on an official at Brigham Young, does not have an offer from the Bruins.

Polu told Bruin Blitz late Thursday evening that the UCLA staff has been in contact “on and off” for roughly a year.

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