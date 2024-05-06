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QB Dermaricus Davis, an ex-Washington signee, announces transfer to UCLA

Dermaricus Davis
Dermaricus Davis
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

A host of 2025 recruits weren’t the only ones on an official visit over the weekend at UCLA.

Dermaricus Davis, a 2024 quarterback who attended Etiwanda High School, was the latest to be enamored with a Bruins coaching staff heavy on NFL experience and announced Monday his decision to transfer to Westwood.

Davis was previously a Washington signee who entered the transfer portal before withdrawing his name in January, then re-entered the portal April 26.

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