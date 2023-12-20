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Quarterback Henry Hasselbeck commits to UCLA

Henry Hasselbeck
Henry Hasselbeck
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

UCLA added a quarterback to their 2024 class with a commitment from Henry Hasselbeck, the son of long time NFL quarterback Matt Hasselbeck. The former Michigan State commit out of Westwood (Mass.) Xaverian Brothers took official visits to UCLA and Boston College this month but ultimately decided to sign with the Bruins.

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