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Recruiting round-up: UCLA pass-catching targets discuss Bruins’ interest

St. John Bosco sophomore receiver Madden Williams has been an early priority for UCLA.
St. John Bosco sophomore receiver Madden Williams has been an early priority for UCLA. (Matt Moreno | Rivals.com)
Tracy McDannald and Matt Moreno
Bruin Blitz

A handful of UCLA targets showcased their skills at the USA Flag Football 7-on-7 event in Santa Clarita over the weekend.

Among them were 2025 receiver Cooper Perry, 2025 tight ends Blake Bryce and Stevie Amar and 2026 receiver Madden Williams. They all caught up with Bruin Blitz recruiting analyst Matt Moreno to discuss their conversations with Bruins’ coaching staff, including their thoughts on new offensive coordinator and associate head coach Eric Bieniemy.

The Bruins have been involved with Madden Williams’ recruitment early, looking to build on the program’s Bellflower (Calif.) St. John Bosco pipeline with the four-star 2026 receiver.

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