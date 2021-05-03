BruinBlitz - Stephan Blaylock and Quentin Lake Post-Practice Presser

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football
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Stephan Blaylock and Quentin Lake Post-Practice Presser
Rick Kimbrel
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BruinBlitz
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Stephan Blaylock and Quentin Lake met with the Bruin beat media to discuss the team's progress this spring and more. Enjoy!
This video was made available due to the help and cooperation of UCLA athletics...
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