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Top early priorities for new UCLA head coach DeShaun Foster
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
Not long after
UCLA officially announced the return of DeShaun Foster as the football program’s new head coach, a flood of approving messages and photos began to pour in.
Among them was a collection of photos from the program on social media, with the likes of running back T.J. Harden and linebacker Kain Medrano elated and joyously embracing Foster in a team meeting revealing the news Monday morning.
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That said, there are still areas of concern and priorities for Foster to take care of — and some quicker than others as spring camp approaches in April.
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