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UCLA adds veteran Purdue OL transfer Spencer Holstege

Purdue OL Spender Holstege is heading to UCLA (USA Today Sports)
Purdue OL Spender Holstege is heading to UCLA (USA Today Sports)
Sean Williams • Rivals Transfer Portal
Staff Writer

UCLA added a big piece to their offensive line on Sunday morning with the commitment of Purdue offensive line transfer Spencer Holstege.

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During his career with the Boilermakers, Holstege was a three-year starter at left guard, appearing in 32 games while earning 31 starts. He was a two-time, All-Big Ten selection and only allowed two sacks during his career in West Lafayette.

Holstege will have two years of eligibility remaining for the Bruins.

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