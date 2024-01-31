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UCLA keeping tabs on 2025 APB Julian McMahan
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
In a span of less than three weeks, 2025 three-star all-purpose back
Julian McMahan has both visited the UCLA campus and been visited at Danville (Calif.) Monte Vista by Bruins running backs coach DeShaun Foster.
But the 6-foot-3, 213-pounder has had a handful of other trips to Westwood, too.
“I have visited four times,” McMahan told Bruin Blitz on Wednesday evening. “Spring practice, two camps and a visit.”
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The most recent unofficial visit was Jan. 12 and Foster followed it up Tuesday with a trip to his high school.
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