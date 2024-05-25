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UCLA lands big pledge from four-star QB Madden Iamaleava
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
The new UCLA coaching staff and especially the offensive staff showed Madden Iamaleava love and attention ever since getting to town and it has paid off in a big way.On Saturday, the four-star quar...
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