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UCLA O-line coach leaves impression on top-ranked 2025 recruit in Utah
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
While UCLA has been hosting a wave of high school recruits on visits during the first full week of spring camp, the Bruins’ coaching staff also has been making strides in connecting with those who have not yet made the trip to Westwood.
Darius Afalava, a four-star Rivals250 offensive tackle and the top-ranked 2025 recruit in the state of Utah, picked up an offer Tuesday after a conversation with first-year UCLA offensive line coach Juan Castillo.
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While the Bruins have been in contact since his sophomore year, Afalava told Bruin Blitz on Friday morning that things didn’t get serious until first-year head coach DeShaun Foster and a more aggressive recruiting approach took over. Now, UCLA finds itself in line for an official visit at a date yet to be determined after Castillo and Afalava quickly hit it off.
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