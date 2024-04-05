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UCLA offers 2026 defensive tackle Malik Brooks during visit
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
Thursday was a big day for 2026 Downey (Calif.) St. Pius X-St. Matthias defensive tackle Malik Brooks.
First, he attended UCLA’s practice and left with an offer. Six hours later, Alabama was in contact and extended an offer.
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“It was a shocking experience, something I never thought would happen in another lifetime even. But all glory to God and these blessings,” Brooks told Bruin Blitz on Friday about the whirlwind day.
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