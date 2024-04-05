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UCLA offers 2026 defensive tackle Malik Brooks during visit

A view from 2026 defensive tackle Malik Brooks’ perspective at UCLA’s practice Thursday.
A view from 2026 defensive tackle Malik Brooks’ perspective at UCLA’s practice Thursday. (Courtesy of Malik Brooks)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Thursday was a big day for 2026 Downey (Calif.) St. Pius X-St. Matthias defensive tackle Malik Brooks.

First, he attended UCLA’s practice and left with an offer. Six hours later, Alabama was in contact and extended an offer.

“It was a shocking experience, something I never thought would happen in another lifetime even. But all glory to God and these blessings,” Brooks told Bruin Blitz on Friday about the whirlwind day.

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