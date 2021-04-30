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football
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UCLA Practice Four In the Books
Rick Kimbrel
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BruinBlitz
Publisher
It was a hot day in Westwood as the Bruins embarked onto the fourth practice of spring. Martin Andrus, Sitiveni Kaufusi, Bradley Scholm, and Sam Marrazzo were on the side doing their rehab. Carl Jo...
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