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UCLA set to host local 4-star QB among latest 2025 official visitors
Tracy McDannald
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BruinBlitz
Staff Writer
Another official visitor weekend will be soon getting underway Friday at UCLA and it features a number of 2025 recruits who are coming off recent interactions with the Bruins’ coaching staff.
Bruin Blitz was in attendance at local college showcases this week, saw some of those meetings firsthand and caught up with the UCLA targets immediately afterward.
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All eyes will be on what Downey (Calif.) Warren four-star quarterback Madden Iamaleava does by the end of the weekend.
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