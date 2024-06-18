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WATCH: 2026 OLB Tristan Phillips breaks down UCLA offer, camp experience
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
Among the offers UCLA handed out Tuesday at its prospect camp, 2026 Ventura (Calif.) outside linebacker
Tristan Phillips spoke with Bruin Blitz not long after he was informed by the Bruins’ coaching staff.
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