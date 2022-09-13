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WATCH: CB Azizi Hearn talks after UCLA's Tuesday practice

Tracy McDannald
Staff writer

Wyoming transfer Azizi Hearn is now a couple games into his career at UCLA. He finished Saturday's game with three tackles in the Bruins' win over Alabama State. Tuesday, Hearn spoke with reporters more about his adjustment to his new team, the continued development of the UCLA secondary and more.

Watch the full interview below:

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