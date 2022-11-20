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{{ timeAgo('2022-11-20 21:09:43 -0600') }} football Edit

WATCH: Chip Kelly discusses the final week of the regular season for UCLA

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA will have to quickly turn the page on Saturday's loss to USC with a short week ahead for the Bruins. The work began Sunday evening as the Bruins went back to work in preparation for this week's matchup against Cal. UCLA head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the final week of the regular season and more.

Watch his full practice media session below:

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