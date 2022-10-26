News More News
{{ timeAgo('2022-10-26 14:14:00 -0500') }} football Edit

WATCH: Chip Kelly previews UCLA's matchup with Stanford

Tracy McDannald
Bruin Blitz

UCLA is fully focused on its next game as the Bruins look to get back on track after last week's loss to Oregon when they take the field at the Rose Bowl this Saturday against Stanford. Wednesday, before practice, head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the matchup and a lot more.

Watch the full media session below:

Click the image to take advantage of this special deal.
Click the image to take advantage of this special deal.
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}