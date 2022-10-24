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WATCH: Chip Kelly reviews what he saw on film in UCLA's loss to Oregon

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA head coach Chip Kelly doesn't have a negative outlook on his team's loss to Oregon on Saturday in Eugene. The Bruins will have an opportunity to regroup in the coming days ahead of this weekend's matchup against Stanford. Monday, ahead of practice, Kelly met with reporters to discuss his thoughts on the loss to the Ducks after having an opportunity to watch the film.

Watch the full pre-practice media session below:

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