News More News
{{ timeAgo('2022-08-26 12:38:14 -0500') }} football Edit

WATCH: Chip Kelly talks after UCLA's Friday morning practice

Staff
Bruin Blitz

UCLA held its final open practice for media before game week -- the Bruins will also practice tomorrow, but there is no media availability -- and coach Chip Kelly spoke beforehand.

Watch his full interview below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}