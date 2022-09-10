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{{ timeAgo('2022-09-10 20:18:35 -0500') }} football Edit

WATCH: Chip Kelly talks after UCLA's win over Alabama State

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

UCLA dominated FCS opponent to earn its second win of the season Saturday in a 45-7 victory, but it was not the usual faces that made an impact for the Bruins in key positions on offense. After the game head coach Chip Kelly took time to speak with reporters about his team's game.

Watch the full postgame press conference below:

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