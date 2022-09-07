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WATCH: Chip Kelly talks before UCLA's Wednesday practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

UCLA has turned the page on its season opener and is now fully locked in on preparing to face Alabama State this weekend. Wednesday before practice, head coach coach Chip Kelly spoke with reporters about what the Bruins expect to see this Saturday when they face the Hornets including his thoughts on the two-quarterback system He also provided his thoughts on expansion to the College Football Playoff, what UCLA needs to improve this week and more.

Watch the full pre-practice interview below:

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