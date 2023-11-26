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WATCH: Chip Kelly, UCLA players address the media after 33-7 loss to Cal

UCLA quarterback Dante Moore and safety Alex Johnson
UCLA quarterback Dante Moore and safety Alex Johnson
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Following Saturday’s 33-7 loss to California to close the regular season, UCLA head coach Chip Kelly, quarterback Dante Moore and safety Alex Johnson addressed the media.

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