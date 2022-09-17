News More News
{{ timeAgo('2022-09-17 17:56:35 -0500') }} football Edit

WATCH: Chip Kelly, UCLA players after Saturday's win over South Alabama

Bruin Blitz
Staff

UCLA received a scare Saturday as the Bruins had to come back against South Alabama to earn a 32-31 win at the Rose Bowl. Afterward, head coach Chip Kelly and Bruin players Nicholas Barr-Mira, Jack Landherr IV, Mo Osling, Dorian Thompson-Robinson and Carl Jones Jr. spoke with reporters about the third win of the season.

Watch the full press conference below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}