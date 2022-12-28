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WATCH: Coach Mick Cronin previews UCLA's road trip to Washington

Tracy McDannald
Staff writer

The calendar turns to January this weekend and that means the transition to the rest of conference play for teams across the Pac-12. UCLA will open the final 18-game stretch on the road against Washington State and Washington beginning Friday.

Wednesday, head coach Mick Cronin met with reporters to discuss the state of his team entering the continuation of league play and much more.

Watch the full interview session with Cronin below:

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