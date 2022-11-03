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{{ timeAgo('2022-11-03 00:58:05 -0500') }} basketball Edit

WATCH: Coach Mick Cronin reviews UCLA's exhibition win over Concordia

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA came away with a 30-point win in its lone exhibition of the preseason Wednesday night against Concordia University. Despite the victory, Bruins head coach Mick Cronin saw plenty for his team to improve on in the game. He met with reporters afterward to discuss what he did and didn't like on the floor at Pauley Pavilion ahead of the team's season opener next week.

Watch the full postgame press conference below:

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