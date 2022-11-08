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{{ timeAgo('2022-11-08 02:05:05 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Coach Mick Cronin talks after UCLA's season-opening win

Tracy McDannald
Staff writer

No. 8 UCLA is off to a 1-0 start after opening the season Monday night with a 26-point win over Sacramento State. After the game, head coach Mick Croning met with reporters to provide his thoughts on the first game of the season.

Watch his full postgame press conference below:

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