News More News
{{ timeAgo('2022-09-26 15:29:24 -0500') }} football Edit

WATCH: DL Jacob Sykes talks after UCLA's evening practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA defensive lineman Jacob Sykes talks about a “next man up” mentality along the defensive line and looks ahead to No. 15 Washington when getting his chance to meet with reporters after the Bruins practice on Sunday night.

Watch the full interview below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}