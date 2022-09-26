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WATCH: DL Sitiveni Havili-Kaufusi talks after UCLA's evening practice

Tracy McDannald
Staff writer

Sitiveni Havili-Kaufusi discusses his journey back from past injuries, the recovery time with a quick turnaround, and more.

Watch the full interview below:

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