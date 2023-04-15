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WATCH: Edge rushers Gabriel and Grayson Murphy talk after spring practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Twin edge rushers Gabriel and Grayson Murphy, who transferred to UCLA from North Texas last spring, met with the media Saturday after the Bruins’ sixth practice of spring camp.

The Murphys discussed their comfort level going into Year 2 with the program, the addition of new defensive coordinator D’Anton Lynn, reflected on last season’s defense, and more.

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