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WATCH: Edge rushers Gabriel and Grayson Murphy talk after UCLA's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA continues bowl preparations coming out of finals week, and Saturday the defense was in focus as twin edge rushers Gabriel and Grayson Murphy took some time to meet with the small group of reporters gathered after practice to discuss ongoing bowl preparations and more.

Watch the full media session below:

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