News More News
ago football Edit

WATCH: Ethan Garbers, Dante Moore & Collin Schlee talk UCLA QB decision

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

**Not subscribed? Get 60 PERCENT OFF the first year of a new annual subscription by using promo code KICKOFF2023 and this link. Offer valid for a limited time.**

Ethan Garbers now knows he will take the first snap when UCLA faces Coastal Carolina to open the season Saturday. After that, the Bruins plan on also using freshman Dante Moore and Kent State transfer Collin Schlee as well.

All three quarterbacks met with reporters after head coach Chip Kelly made his announcement of the starting quarterback Monday.

You can watch each of those post-practice media sessions below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}