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WATCH: Head coach DeShaun Foster reviews UCLA's spring showcase
UCLA has reached the end of the spring after Saturday's spring showcase and Tuesday's practice. The last month has allowed head coach DeShaun Foster an opportunity to get a better feel for his team, and Tuesday he spoke about what he's learned as the Bruins head into the summer months.
Below, you can watch his practice media session from Tuesday shot by staff writer Tracy McDannald:
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