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WATCH: Interview with UCLA basketball coach Mick Cronin on Wednesday

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA basketball coach Mick Cronin talked with reporters Wednesday, reflecting on the season-opening win over Sacramento State and looking ahead to the Bruins' game Friday vs. Long Beach State.

Watch the full interview here:

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