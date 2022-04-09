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WATCH: Interview with UCLA CB Devin Kirkwood after Saturday's practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

Cornerback Devin Kirkwood looks to be in for a larger role entering his second year in the program.

He talked with reporters after UCLA's Saturday morning practice. Watch the full interview below.

RELATED: Quick notes and observations from practice Saturday

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