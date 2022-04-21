 BruinBlitz - WATCH: Interview with UCLA's Gabriel and Grayson Murphy after practice
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WATCH: Interview with UCLA's Gabriel and Grayson Murphy after practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

After UCLA's 11th spring practice Thursday morning -- the last one before the spring showcase Saturday -- defensive linemen Gabriel and Grayson Murphy talked with reporters.

Watch the full video below:

RELATED: Notes and observations from Thursday's spring practice

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