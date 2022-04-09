 BruinBlitz - WATCH: Interview with UCLA S Stephan Blaylock after Saturday's practice
News More News
{{ timeAgo('2022-04-09 16:02:48 -0500') }} football Edit

WATCH: Interview with UCLA S Stephan Blaylock after Saturday's practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

Veteran starting safety Stephan Blaylock talked to reporters after UCLA's Saturday morning practice.

See what he had to say here:

RELATED: Quick notes and observations from practice Saturday

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}