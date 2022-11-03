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{{ timeAgo('2022-11-03 00:40:45 -0500') }} basketball Edit

WATCH: Jaime Jaquez Jr. & Tyger Campbell talk after UCLA's exhibition win

Tracy McDannald
Staff writer

Mick Cronin was not pleased with the play of his team on the defensive end of the floor Wednesday night as UCLA hosted Division II Concordia University at Pauley Pavilion. Veteran guards Jaime Jaquez Jr. and Tyger Campbell met with reporters after the 30-point win to discuss the team's play on that end of the floor and more.

Watch the full postgame press conference below:

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