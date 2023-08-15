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WATCH: LB Oluwafemi Oladejo, EDGE Carl Jones Jr. talk UCLA defense

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA inside linebacker Oluwafemi Oladejo and edge rusher Carl Jones Jr. met with reporters after Tuesday’s practice to discuss the defense past the midway point of fall camp.

Jones Jr., a Bakersfield, Calif. native, also gave his impressions on fellow Bakersfield product and freshman Grant Buckey.

Oladejo, a transfer from Cal, gave his thoughts on the Bruins’ lack of full contact and how that compares to what he did previously.

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