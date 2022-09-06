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WATCH: Linebacker Darius Muasau talks Tuesday after UCLA practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

UCLA linebacker Darius Muasau had an impressive debut for the Bruins in the season opener against Bowling Green. The Hawaii transfer logged four tackles to go along with a fumble recovery. Muasau took time after Tuesday's practice to discuss the fumble recovery that he initially returned for a touchdown plus more.

Watch the full interview below:

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