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WATCH: Logan Loya talks after UCLA's Wednesday practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA junior receiver was back on the field last week for the Bruins after being unavailable for the opener. Loya spoke with reporters after Wednesday's practice about returning punts, his time learning under Kyle Phillps and more.

Watch the full interview below:

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