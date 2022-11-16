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{{ timeAgo('2022-11-16 13:50:13 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Mick Cronin previews UCLA's upcoming weekend tournament in Las Vegas

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA has not been challenged much so far through its first three games of the season, but that will change this weekend when the Bruins head to Las Vegas to take part in the Continental Tire Main Event. Mick Cronin's team will square off with No. 19 Illinois in the first matchup of the tournament, and Wednesday the UCLA head coach met with reporters to preview the matchup and weekend ahead.

Watch his full media session below:

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