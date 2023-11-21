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WATCH: Mick Cronin, UCLA freshman Sebastian Mack discuss win over Chaminade

UCLA freshman guard Sebastian Mack
UCLA freshman guard Sebastian Mack
BruinBlitz.com
Staff

After UCLA’s 76-48 win over host Chaminade at the Maui Invitational, head coach Mick Cronin and freshman guard Sebastian Mack met with reporters Tuesday to recap the victory.

Watch the full media session below (courtesy of UCLA Athletics):

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