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WATCH: Mick Cronin, UCLA players talk after Maryland loss

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA lost its fourth straight game Friday night as the Bruins closed out the nonconference portion of their schedule with a 9-point loss to Maryland at Pauley Pavilion. After the game head coach Mick Cronin plus guards Sebastian Mack and Dylan Andrews met with reporters to discuss the loss as UCLA heads into a break before the start of conference play.

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