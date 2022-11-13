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WATCH: Mo Osling III talks after UCLA's loss to Arizona

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA's defense had issues containing Arizona quarterback Jayden de Laura, and in the end it proved costly for the Bruins. After the game, safety Mo Osling III met with reporters to discuss where things took a turn for UCLA in just its second loss of the season.

Watch the full postgame media session below:

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