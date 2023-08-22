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WATCH: Offensive linemen Josh Carlin, Bruno Fina discuss progress in camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Tuesday’s practice, offensive guard Josh Carlin and tackle Bruno Fina met with the media to discuss their different diets to get their bodies prepared, the silver lining during the spring in having an incomplete offensive line due to injuries and having more repetitions, and more.

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