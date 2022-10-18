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WATCH: OL Atonio Mafi previews UCLA's matchup with Oregon after practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA has a huge top-10 matchup with Oregon coming up on the road Saturday, and the work is well underway for the Bruins. Tuesday, offensive lineman Atonio Mafi met with reporters to preview the matchup and discuss some of the things the Bruins are focused on this week leading into Saturday's trip to Eugene.

Watch the full media session below:

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