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WATCH: OL Atonio Mafi talks after UCLA's Wednesday practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

UCLA offensive lineman Atonio Mafi had a memorable play on a fumble recovery in the season opener, and Wednesday after practice he spoke with reporters about that play plus he gave his assessment of the play offensive line's play last week.

Watch the full interview below:

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